Крупнейший акционер IGSS Левицкий вышел из совета директоров

Крупнейший акционер IG Seismic Services Plc (IGSS) Николай Левицкий (владеет 25,82% компании) вышел из совета директоров, говорится в сообщении нефтесервисной компании.

Кроме того, совет директоров компании одобрил отставку бывшего CEO Юрия Гильца, Сергея Генералова, продавшего свою долю в компании, а также Джеральда Рохана. На их место были избраны новый CEO компании Владимир Толкачев, Дмитрий Дубенецкий, Андрей Рябцев и Николай Парфентьев.

Комментариев IGSS по поводу смены состава совета директоров «Интерфаксу» пока получить не удалось.

Ранее сообщалось, что глава группы «Промышленные инвесторы» Генералов продал свою долю в капитале IGSS. В сделку, контрагентом по которой выступила Otkritie Investments Cyprus Ltd., вошли акции и GDR на акции компании (832 000 акций и 624,6 000 GDR, 9,99% капитала).