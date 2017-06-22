Сергей Генералов продал долю в IGSS структуре «Открытия»

Президент группы «Промышленные инвесторы» Сергей Генералов продал свою долю в капитале IG Seismic Services Plc (IGSS). Как говорится в сообщении IGSS, в сделку, контрагентом по которой выступила Otkritie Investments Cyprus Ltd., вошли акции и GDR на акции компании (832 000 акций и 624 600 GDR, 9,99% капитала). После этих сделок Генералов больше не является акционером IGSS.

Одновременно компания сообщила о смене СЕО — место пришедшего год назад Юрия Гильца займет Владимир Токарев. Гильц ранее работал с Генераловым в транспортной группе FESCO: сначала - в должности вице-президента по финансам, затем — президента. В декабре 2012 г. группа «Промышленные инвесторы» вышла из состава акционеров группы FESCO, а в июле 2013 г. группу покинул и Гильц.

Толкачев родился в 1974 г., работал в «Роснефти», Marathon Oil Corporation, Foster Wheeler International, Deloitte & Touche.

IGSS создана в декабре 2011 г. на базе активов «Интегры», Schlumberger и «Геотека». Крупнейший акционер компании — Николай Левицкий (25,8%), у Schlumberger 12%. В 2015 г. в результате реструктуризации долга 15% IGSS получил «Сбербанк капитал» через «СБК Геофизика», 15% минус одна акция перешли к кипрской Remwill Trade Limited.