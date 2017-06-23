Польша возобновила закачку российского газа

Польша утром 23 июня возобновила закачку в свою газотранспортную систему российского газа, который поставляется по трубопроводу Ямал - Европа. Это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу польской компании - оператора сети национальных газопроводов Gaz-System.

21 июня Польша приостановила процесс поступления российского газа в свою ГТС. Gaz-System объяснила это тем, что газ не соответствовал параметрам качества, указанным в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию газотранспортной системы (IRiESP). Транзит в Германию по газопроводу Ямал - Европа осуществлялся в обычном режиме.

Возобновление закачки газа компания объяснила тем, что улучшились параметры его качества. «Приостановка получения газа не повлияла на сбалансированность и безопасность систем передачи газа, которыми управляет Gaz-System», - подчеркнула пресс-служба.

В четверг «Газпром» информировал, что техническая проблема, ставшая причиной изменения качества природного газа, подаваемого в систему «Ямал - Европа», устранена. В газотранспортную систему Польши поступает газ контрактного качества.