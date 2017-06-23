Минтранспорта допустит иностранных перевозчиков к чартерам «ВИМ-авиа»

Министерство транспорта решило допустить иностранных перевозчиков к регулярным рейсам чартерной программы «ВИМ-авиа», заявил сегодня замминистра транспорта Валерий Окулов. «Есть принципиальное решение о том, что мы разрешаем, а дальше все уже зависит от техники исполнения: кому разрешаем, какие это будут рейсы, когда они будут выполняться - это уже Росавиация будет принимать решение», - сказал он.

«Нас "ВИМ-авиа" с их задержками поставила в незавидное положение, которое требует принятия непростого и непопулярного решения. Но, чтобы обеспечить перевозку пассажиров, мы готовы пойти на выдачу разрешения иностранным перевозчикам на выполнение этих перевозок. У них будут регулярные [рейсы]», - пояснил замминистра.

По его словам, речь идет о расширении регулярных рейсов назначенных в России иностранных перевозчиков. Это повлечет отток выручки и налогов за рубеж, предупредил Окулов.

Чартерный перевозчик «ВИМ-авиа» отменил рейсы, которыми должны были отправиться 30 000 туристов, сообщила на этой неделе исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Проблема уже решена: авиапассажиры либо улетели на других рейсах «ВИМ-авиа» или рейсах других авиакомпаний, либо получили компенсацию, либо уже знают, каким рейсом отправятся. Правда, до конца июля рискуют не улететь рейсами «ВИМ-авиа» еще 50 000–70 000 туристов, прогнозирует Ломидзе.

7500 из несостоявшихся пассажиров «ВИМ-авиа» за три недели июня перевезла авиакомпания Azur Air.