Ритейлер Podium Market прекращает работу

Компания Podium Market подтвердила, что прекращает розничную деятельность. Принадлежащая ритейлеру сеть универмагов перейдет Stockmann, туда же уйдет часть коллектива Podium Market. Об этом сообщает RNS. Сколько именно универмагов Podium Market продолжат работу под управлением Stockmann, не уточняется.

В конце прошлой недели Podium сообщил о прекращении розничной деятельности своим поставщикам.

В мае член совета директоров Reviva Holdings (владеет российской сетью Stockmann) Пол Софианос говорил, что компания ведет переговоры о покупке «трех-четырех» магазинов Podium Market.