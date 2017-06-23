Артемьев: ФАС поручено «опять доработать» сделку с EDC

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пока не получала документов с ходатайством о согласовании консорциуму международных инвесторов сделки по покупке доли в Eurasia Drilling Company (EDC), однако этот вопрос ведомству поручено проработать.

В рамках Петербургского международного экономического форума в начале июня во время встречи президента Владимира Путина с международным экспертным советом и соинвесторами РФПИ было объявлено, что РФПИ, РКИФ и фонды Ближнего Востока инвестируют в Eurasia Drilling (EDC).

Позднее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил журналистам, что речь идет о покупке консорциумом миноритарного пакета акций.

В 2015 г. акционеры буровой компании одобрили слияние с EDC Acquisition Company Limited (EACL) - структурой, сформированной основными акционерами Eurasia Drilling. В результате сделки компания 18 ноября 2015 г. ушла с Лондонской фондовой биржи и стала частной. Такое решение было принято основными акционерами после неудавшейся сделки по ее продаже Schlumberger.

В начале 2015 г. акционеры Eurasia Drilling договорились о продаже Schlumberger 46% российской буровой компании с возможностью последующего выкупа остальных 54% через три года после реализации первого этапа сделки. Российские государственные органы выступили резко против данной сделки, так как, по их мнению, она несла угрозу российскому геологоразведочному рынку. Согласование сделки постоянно затягивалось. В конце сентября 2015 г. компании заявили, что отказались от сделки.