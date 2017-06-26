В Москве проходит годовое собрание акционеров «Русгидро»

В понедельник в Москве в Центре международной торговли проходит годовое собрание акционеров «Русгидро». Как и в прошлом году, на встречу с акционерами компании пришел весь топ-менеджмент компании, а также председатель совета директоров «Русгидро», вице-премьер Юрий Трутнев.

На начало собрания кворум по всем вопросам имелся.

Прошлый год оказался богатым на события для «Русгидро». В декабре президент России Владимир Путин одобрил форвардную сделку компании с ВТБ на 55 млрд руб. Сделка была закрыта уже в марте 2017 г. и позволила частично решить финансовые проблемы дальневосточных «дочек» «Русгидро».

Сам Дальний Восток также подвергся серьезным преобразованиям. Было принято решение об объединении исполнительных аппаратов «Русгидро» и ее «дочки» «РАО ЭС Востока». Кроме того, «Русгидро» продала за 15 млрд руб. Энергосбытовую компанию Башкортостана и плотины ГЭС Ангарского каскада.

Год «Русгидро» закончила с рекордной выработкой электроэнергии. Акционерам было предложено выплатить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО, что составляет 20 млрд руб.