Гендиректор «Русгидро» пообещал Дмитрию Медведеву 20 млрд рублей дивидендов

Компания «Русгидро» планирует в этом году выплатить 20 млрд руб. дивидендов. Об этом сообщил гендиректор компании Николай Шульгинов на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. «В прошлом году мы выплатили 15 млрд дивидендов», - сказал он. «В этом году собираемся принять решение на совете директоров в следующий понедельник о выплате 20 млрд», - сказал Шульгинов.

По итогам прошлого года выручка компании достигла рекордных 391 млрд руб., прирост составил 8%. «Чистая прибыль по МСФО составила 40 млрд руб., ее рост - 46%», - сказал Шульгинов. Таким образом, «Русгидро» выплатит 50% прибыли по МФСО.

Размер дивидендов «Русгидро» влияет на ставку по форвардному контракту компании с ВТБ на 55 млрд руб., сообщала ранее компания. С учетом объявленных дивидендов в 2017 г. она снизится более чем на 4%.