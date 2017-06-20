ВТБ пока не планирует продавать долю в «Русгидро»: компания недооценена

ВТБ пока не планирует продавать долю в «Русгидро», так как фундаментальная стоимость компании гораздо выше ее текущей капитализации, сообщил журналистам первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев в кулуарах форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!» в Лондоне.

«Пока менеджмент компании и мы работаем над повышением капитализации. Вы знаете, что энергетические акции сейчас пережили не очень хороший период в плане поведения акций на рынке. Соответственно, это более долгосрочный процесс, чем недельный или месячный какой-то, и займет достаточно длительное время», - сказал Соловьев.

Он подчеркнул, что компания достойна гораздо большего уровня капитализации, "потому что это одна из лучших наших компаний в стране, да и в мире в этом секторе".

«Сейчас абсолютно не время ее продавать, потому что фундаментальная стоимость компании гораздо выше», - резюмировал он.

В марте 2017 г. ВТБ и «Русгидро» заключили контракт, в результате которого госбанк получил в компании 12,9% за 55 млрд руб., выкупив допэмиссию на 40 млрд руб. и квазиказначейский пакет на 15 млрд руб. Доля ВТБ в компании на данный момент - 13,5%.