«Коммерсантъ»: Казахстан перестал принимать инновационные вагоны РЖД

Казахстан 26 апреля предупредил РЖД, что его инфраструктура не готова принимать инновационные вагоны с нагрузкой более 23,5 т на ось, РЖД с 3 мая запретила подачу таких вагонов в Казахстан. Это пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на телеграмму начальника управления вагонного хозяйства центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» Михаила Сапетова от 3 мая. Телеграмма стала ответом на предупреждение «КТЖ – грузовые перевозки», структуры железнодорожной компании «Казахстан темир жолы».

Опрошенные газетой источники в отрасли и эксперты считают решение казахской стороны ответом на отказ РЖД допустить на свою сеть 5400 инновационных вагонов китайского производства, закупленных Казахстаном еще в 2011–2012 гг. Также издание напоминает о борьбе казахских собственников вагонов с российской экспансией на внутренний рынок страны.

В ОАО «РЖД» от комментариев отказались, в КТЖ оперативных комментариев не дали. В железнодорожном операторе «Восток 1520» (входит в Первую тяжеловесную компанию) подтвердили проблемы при отправке вагонов-хопперов 25 тс в Казахстан, выразили надежду, что проблема решится в июле-августе и обратили внимание, что «в первую очередь страдает казахская экономика, так как ограничивается импорт в страну». Аналогичные сложности подтвердили еще в двух операторских компаниях. В Федеральной грузовой компании (входит в ОАО «РЖД») сообщили, что не знают о запрете, а в Первой грузовой компании Владимира Лисина – что компанию это не коснется.

Вагонная комиссия Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ может рассмотреть данный вопрос на этой неделе, известно «Коммерсанту».