Мировая экономика
Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Опять реформы!

Казахстан снова затевает реформы

Инвесторы, не раз слышавшие подобные обещания, ждут конкретных шагов

На апрельском банкете в лондонском Spencer House миллиардер Джейкоб Ротшильд поддразнил своих гостей – представителей суверенного инвестфонда Казахстана, которые весь день рассказывали потенциальным инвесторам о долгожданной приватизации госкомпаний стоимостью $70 млрд. «Это уже второй подобный ужин. Мы все хотим помочь провести этот раунд приватизации в Казахстане с успехом. Но сначала этот процесс нужно начать», – заявил лорд Ротшильд с улыбкой.

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