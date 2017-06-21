Казахстан снова затевает реформы

Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Опять реформы!

Потребуется серьезно изменить не только имидж страны, но и законодательство Петр Ковалев/ТАСС

На апрельском банкете в лондонском Spencer House миллиардер Джейкоб Ротшильд поддразнил своих гостей – представителей суверенного инвестфонда Казахстана, которые весь день рассказывали потенциальным инвесторам о долгожданной приватизации госкомпаний стоимостью $70 млрд. «Это уже второй подобный ужин. Мы все хотим помочь провести этот раунд приватизации в Казахстане с успехом. Но сначала этот процесс нужно начать», – заявил лорд Ротшильд с улыбкой.