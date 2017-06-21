Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Опять реформы!
Казахстан снова затевает реформы
Инвесторы, не раз слышавшие подобные обещания, ждут конкретных шагов
- Генри Фой
- / Financial Times
Потребуется серьезно изменить не только имидж страны, но и законодательство
Петр Ковалев/ТАСС
На апрельском банкете в лондонском Spencer House миллиардер Джейкоб Ротшильд поддразнил своих гостей – представителей суверенного инвестфонда Казахстана, которые весь день рассказывали потенциальным инвесторам о долгожданной приватизации госкомпаний стоимостью $70 млрд. «Это уже второй подобный ужин. Мы все хотим помочь провести этот раунд приватизации в Казахстане с успехом. Но сначала этот процесс нужно начать», – заявил лорд Ротшильд с улыбкой.
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