Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 26 июня 2017 года

Политика

До сих пор продолжаются разговоры о том, что обсуждали на встрече в декабре Джаред Кушнер, зять и советник президента США Дональда Трампа, с председателем Внешэкономбанка Сергеем Горьковым. Этот кредитор поддерживает проекты Кремля и находится под санкциями США читать на FT.com

Премьер-министр Великобритании договорилась о союзе ее консервативной партии с североирландской партией, пообещав дополнительные 1 млрд фунтов инвестиций в регион. Это позволит консерваторам иметь большинство в парламенте во время голосования по ключевым законопроектам читать на FT.com

Экономика

Российские власти, компании и финансовые организации выпустили облигации более чем на $17 млрд с начала 2017 г., согласно JPMorgan Chase. Это максимум с тех пор, как против страны были введены международные санкции. Заемщики пользуются спросом инвесторов на активы на развивающихся рынках читать на FT.com

Валютные резервы крупнейших экспортеров нефти опустились до минимального уровня за последние 10 лет. Согласно МВФ, они составили $967 млрд на конец 2016 г. читать на FT.com

Пуэрто-Рико больше не может занимать деньги. Поэтому испытывающая финансовые проблемы американская территория надеется привлечь более $500 млн инвестиций от частных компаний, которым она предложит управлять своими портами, аэропортами и другой инфраструктурой читать на WSJ.com

Турецкий фондовый рынок бьет рекорды, но однозначного объяснения такой динамике нет - как и всему прочему в стране. В экономике есть признаки подъема (возрождается туризм, например), но есть и серьезные проблемы; политические проблемы с Европой осложняются, с Россией – решаются. Инвесторов привлекает величина экономики и крупный потребительский рынок и отпугивают диктаторские замашки президента читать на FT.com

Индустрия

Следствием сланцевого бума в США также стало снижение цен на сырье, используемое для производства пластика. Благодаря этому в стране растут инвестиции в нефтехимические заводы. Это поможет США стать крупным экспортером пластика читать на WSJ.com

Автомобили

Производитель подушек безопасности Takata подал заявление о банкротстве и защите от кредиторов в Японии и США. Также компания продаст большинство своих операций конкуренту Key Safety Systems примерно за $1,6 млрд. Takata испытывает проблемы из-за глобального отзыва миллионов подушек безопасности читать на WSJ.com читать на FT.com

Daimler и BMW пытаются приспособиться к изменениям в автомобильной отрасли — росту популярности сервисов по вызову водителей и появлению самоуправляемых и автоматических автомобилей читать на FT.com

Энергоресурсы

Цены на нефть в понедельник утром немного выросли благодаря ожиданиям, что избыток предложения сократится в III квартале читать на WSJ.com

Улучшение отношений между Россией и Турцией способствует быстрой реализации их совместных энергетических проектов. Москва стремится увеличить свой доступ к турецкому рынку, а Анкара нуждается в надежном партнере, но в то же время не хочет слишком зависеть от российского газа читать на FT.com

Чтобы уменьшить риск землетрясений, правительство Нидерландов в последние годы ограничивает добычу газа на крупнейшем европейском месторождении Гронинген. Теперь оно предлагает сократить добычу еще на 10%, но против этого выступают ExxonMobil и Royal Dutch Shell читать на WSJ.com

Финансы

Инвесторам нравятся активы на развивающихся рынках, и размещение облигаций России и Аргентины подтвердило это. Одно из объяснений может заключаться в том, что развивающиеся рынки перестают восприниматься как зависящие от сырьевых. Технологические компании уже превышают по капитализации сырьевые компании в индексе MSCI EM, и инвесторы, похоже, делают ставку на долгосрочный рост производства и потребления – прежде всего в Азии читать на FT.com

Италия готова потратить до 17 млрд евро на ликвидацию двух проблемных региональных банков и покрытие их убытков. Их лучшие активы приобретет Intesa Sanpaolo, второй по величине банк страны читать на WSJ.com читать на FT.com

Федеральная резервная система США в среду представит окончательные результаты стресс-тестов банков. Но в этом году тесты стали легче, и власти планируют еще больше упростить их, благодаря чему плохих результатов должно стать меньше читать на WSJ.com

Мобильные платежные сервисы, как Venmo, не приносят много прибыли. Но крупные технологические компании и финансовые организации уверены, что такие сервисы позволят привлекать и удерживать клиентов читать на WSJ.com

Технологии

Ожидается, что Еврокомиссия на этой неделе оштрафует Google более чем на 1 млрд евро за злоупотребление своим доминирующим положением в интернет-поиске. Это может ухудшить и так напряженные отношения Европы и США читать на WSJ.com читать на FT.com

SpaceX Илона Маска в конце прошлой недели успешно запустила и вернула две ракеты-носителя со спутниками с интервалом всего 48 часов. Это новое достижение для компании, которая проводит запуски все чаще читать на WSJ.com

Бывшие сотрудники Apple вспоминают историю появления первого iPhone 10 лет назад. По словам одного из них, этому поспособствовало то, что Стив Джобс разозлился на одного из сотрудников Microsoft читать на FT.com

Игра для смартфонов Honour of Kings принесла китайской Tencent около $876 млн в I квартале, по оценкам аналитиков. Это лучший результат в мире читать на FT.com

Медиабизнес

Facebook ведет переговоры с голливудскими студиями о создании оригинальных шоу и думает предложить пользователям видеоконтент уже этим летом, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Американские зрители теряют интерес к главным голливудским франшизам. Но у некоторых фильмов низкие кассовые сборы в США компенсируются высокими за рубежом читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Хедж-фонд Third Point инвестора-активиста Дэниела Лоэба приобрел долю в Nestle стоимостью $3,5 млрд, или около 1,3% акций. Это крупнейшая ставка в истории Third Point. Она усиливает давление на Nestle, которой необходимо найти способ ускорить рост выручки читать на WSJ.com читать на FT.com

L1 Retail Михаила Фридмана приобретет за 1,8 млрд фунтов сеть магазинов здорового питания Holland & Barrett читать на FT.com

Стремление Amazon увеличить свою долю на рынке продуктов питания может усилить давление на продуктовые бренды, ведь она знаменита своим умением вытеснять конкурентов с помощью более низких цен читать на WSJ.com

Китайский суд приговорил 16 бывших и нынешних сотрудников австралийского оператора казино Crown Resorts к 9-10 месяцам тюрьмы за организацию групповых поездок для игр в казино за рубежом читать на FT.com

Менеджмент

Google до сих пор отказывается раскрыть данные о зарплатах своих сотрудников. Власти США обвиняют ее в том, что она платит женщинам меньше, чем мужчинам читать на WSJ.com

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