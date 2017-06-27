БЭСК: Арест принадлежащих АФК акций компании не препятствует работе электросетей

Арест принадлежащих АФК «Система» акций в уставном капитале АО «Башкирская электросетевая компания» (БЭСК, входит в АФК) не препятствует операционной деятельности БЭСК, сообщила башкирская компания.

«Вопросы акционерной собственности АО "БЭСК" не комментирует. Арест акций не препятствует операционной деятельности группы компаний АО "БЭСК" и обеспечению надежного энергоснабжения потребителей Башкирии», – говорится в комментарии компании.

БЭСК – крупная региональная компания, владеющая магистральными и распределительными электрическими сетями. «Система» владеет 90,47% акций БЭСК. Компания занимает доминирующее положение по передаче электроэнергии на территории Башкирии, владеет ООО «Башкирэнерго», ООО «БСК» и ООО «БЭСК инжиниринг».

«Роснефть» и «Башнефть», пытающиеся взыскать с АФК «Система» 170,6 млрд руб., подали в башкирский арбитраж ходатайство в обеспечение иска. В понедельник ходатайство было удовлетворено, АФК «Система» получила копию исполнительного листа («Ведомости» с ним ознакомились) и постановление об аресте 31,76% акций МТС, 100% группы компаний «Медси» и 90,47% акций БЭСК. Пристав также ограничил право «Системы» и ее «дочки» «Система-инвест» получать дивиденды от арестованных активов.