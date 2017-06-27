АФК «Система» обжалует отказ суда приостановить процесс по иску «Роснефти»

АФК «Система» планирует обжаловать решение Арбитражного суда Башкирии, который отклонил ходатайство компании о приостановке производства по иску «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» к «Системе». Об этом ТАСС заявил официальный представитель АФК Сергей Копытов.

Основанием для ходатайства послужило мнение «Системы» о незаконности приобщения к делу переписки менеджеров. «Данное решение мы также будем оспаривать», - сказал Копытов.