«Коммерсантъ»: «Газпром» готовится уйти с турецкого газового рынка

Газпромбанк завершает выход из компании Promak, которой принадлежит по 60% в двух импортерах российского газа в Турцию — Enerco и Avrasya, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По данным издания, сумма сделки может составлять 40 млн евро. В Promak ГПБ принадлежит 40%, остальной пакет – у трейдера Akfel Holding, который в 2016 г. был фактически национализирован.

Еще три года назад «Газпром» рассчитывал на приобретение 50% Akfel gas, с которым у российской компании контракт на поставку 2,25 млрд куб. м газа в год. Это позволило бы «Газпрому» контролировать 16% турецкого рынка газа, который он обеспечивал импортным сырьем на 60%. Enerco закупает у российской компании 2,5 млрд куб. м газа, Avrasya — 0,5 млрд.

«Газпром» намерен продать и контрольную долю в Bosphorus, о чем заявлял зампред правления Александр Медведев. Покупателем станет турецкая Sen Group, которой уже принадлежат акции импортера.

Результатом этих сделок может стать окончательный уход «Газпрома» с внутреннего газового рынка Турции, отмечает издание. Финальное решение об этом еще не принято. В феврале даже была создана Gazprom Turkey Enerji A.S., учредителем которой выступила Gazprom Schweiz, утверждают источники. Впрочем, выход с рынка может усилить переговорные позиции «Газпрома» как экспортера: рентабельность сбытового рынка Турции уже не будет напрямую сказываться на ее финансовых показателях.