Мантуров: 20% молока – фальсификат

Минпромторг России оценивает долю фальсификата на рынке молока в 20%, рыбы - до 50%, причем положение ухудшается из-за обеднения населения, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров сегодня в Совете Федерации.

«Контрафакт, фальсификат и серый импорт существенно ограничивают целый ряд отраслей нашей экономики. В частности, в легкой промышленности объемы незаконного оборота формируют порядка 35% рынка. В пищепроме фальсификат по молоку оценивается в 20%, а по рыбе доходит до 50%», - сказал министр. В автомобильной промышленности и сельхозмашиностроении контрафакт в сегменте комплектующих порядка 30%, примерно треть приходится и на долю незаконного оборота топлива.

«В деньгах измерить экономический ущерб достаточно сложно, поскольку официальная статистика теневой сектор, как вы понимаете, не учитывает», - признал Мантуров. Однако министр привел результаты исследования ВШЭ, оценившей объем незаконного оборота на семи ключевых потребительских рынках (60% розницы) в 2,5 трлн руб. в 2015 г.

«И без того сложная ситуация обострилась под давлением макроэкономических факторов. На фоне снижения покупательской способности населения увеличился спрос на товары с низкими потребительскими свойствами», - констатировал министр.

Министерства и ведомства России часто расходятся в оценке доли фальсификата на рынке. Так, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в феврале оценивала долю фальсификата на молочном рынке России в 6–8%. Год назад Россельхознадзор заявил, что если в 2015 г. доля фальсификата на рынке молочной продукции в России составляла около 20%, то в 2016 г. - выросла до 30%. По данным этого ведомства, российские производители молока подмешивают в продукцию крахмал, мел, мыло, соду, известь, борную кислоту и гипс. В ответ руководство «Союзмолока» пожаловалось на Россельхознадзор вице-премьеру Аркадию Дворковичу и министру сельского хозяйства Александру Ткачеву: такие заявления «наносят вред репутации отечественной молочной отрасли и приводят к снижению уровня потребления».