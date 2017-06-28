«Почта России» бесплатно перевозила почту на сотни миллионов рублей

Служба безопасности «Почты России» выявила и пресекла масштабную мошенническую схему отправки неучтенных и неоплаченных почтовых отправлений на сотни миллионов руб. Это ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия. Там добавили, что собранные материалы передали в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

По словам представителя почтового оператора, вброс «серой почты» осуществлял крупный консолидатор, ООО «Экспресс». «Почта России» разрывает с ним все договоры и будет добиваться отзыва у него лицензии на использование франкировальной машины.

«В незаконных действиях подозреваются также состоявшие в сговоре с правонарушителями ответственные должностные лица железнодорожных почтамтов при Казанском и Ярославском вокзалах Москвы и авиационного отделения перевозки почты "Шереметьево". В результате внедрения на предприятии современных IT-систем в процесс обработки почтовой корреспонденции и тщательного анализа поступающих данных о количестве и маршрутах доставки почтовых отправлений удалось выявить значительные объемы неучтенных дубликатов почтовых емкостей с "серой почтой"», - заявил собеседник ТАСС.

На всех изъятых отправлениях имеется оттиск франкировальной машины, принадлежащей ООО «Экспресс», утверждает представитель «Почты России». Он обратил внимание, что «это устаревшая модель франкмашины, которая не передает данные на централизованные серверы "Почты России". "Накануне вступления в силу приказа о переходе всех владельцев франкировальных машин на новое оборудование злоумышленники стараются в оставшееся время провести максимальный объем неоплаченных рассылок", - добавил он.