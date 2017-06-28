Московским предпринимателям разрешат вешать вывески между окнами домов

Москомархитектура подготовила поправки в правила размещения и содержания уличных вывесок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комитета. Чиновники отметили, что процедура согласования размещения информационных конструкций уже максимально упрощена, но они предлагают еще ряд изменений. По их словам, предпринимателям дадут возможность размещать настенную рекламу в простенках между окнами.

«Также предлагается уточнить, что размещение вывесок на крышах строений допускается, если единоличным собственником (правообладателем) здания является организация или индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной вывеске. Ранее в постановлении в отношении собственников применялась формулировка "единственный", что являлось некорректным», - добавил представитель Москомархитектуры. Если вывеска будет размещаться на внешних поверхностях торговых и развлекательных центров, кинотеатров, театров и цирков, в качестве заявителей будут выступать «лица, осуществляющие управление данными объектами или юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в данных помещениях с разрешения владельца».

Еще комитет предлагает изменить список документов для получения госуслуги о согласовании размещения вывески. Например, предпринимателю больше не придется предоставлять документ, подтверждающий имущественные права на весь объект, - его комитет получит от других ведомств. При этом заявителю теперь будет необходимо нотариально заверить доверенность на представление интересов физического лица.