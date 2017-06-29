«Аэрофлот» получил уведомление от США о новых мерах безопасности

«Аэрофлот» сообщил, что получил уведомление Администрации транспортной безопасности США о требовании ввести дополнительные меры авиационной безопасности. Как передает «Интерфакс», компания изучает уведомление «для проведения дальнейших соответствующих мероприятий».

Представитель «Аэрофлота» отметил, что дополнительные меры безопасности предстоит ввести всем неамериканским перевозчикам, которые летают в США. Авиакомпаниям отведен подготовительный период для введения дополнительных мер безопасности, добавил он.

Новые требования, которые вступят в силу через три недели, представил в минувшую среду министр национальной безопасности Джон Келли. Они предполагают увеличение времени проверок пассажиров и их гаджетов. Цель ужесточения проверок - не допустить проноса на борт бомб и взрывчатки. Запрещать проносить ноутбуки в салон власти США не стали.

Новые меры безопасности будут ежедневно испытывать на себе 325 000 пассажиров примерно 2000 рейсов, прибывающих в США, они затронут 180 авиакомпаний и 280 аэропортов в 105 странах. Келли выразил надежду, что авиакомпании будут выполнять эти требования, и добавил, что ограничения не будут окончательным шагом в укреплении мер безопасности.