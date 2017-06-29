«Роснефть» и Beijing Gas закрыли сделку купли-продажи 20% ВЧНГ за $1,1 млрд

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ПАО «НК Роснефть» и китайская Beijing Gas Group Company Limited закрыли сделку купли-продажи 20% акций ПАО «Верхнечонскнефтегаз», цена пакета составила около $1,1 млрд, говорится в сообщении «Роснефти».

"Китайская компания приобретает долю в одном из крупнейших добывающих месторождений Восточной Сибири с развитой инфраструктурой и доступом к нефтепроводу ВСТО, а "Роснефть", в свою очередь, получает возможность выхода на перспективный внутренний газовый рынок Китая, включая конечного потребителя с помощью своповых поставок газа. Принимая во внимание решение властей КНР о переводе электрогенерации Пекина с угля на газ и ускоренный переход автотранспорта Китая на газомоторное топливо, сделка открывает широкие перспективы для газового бизнеса "Роснефти" на китайском рынке», - отмечается в пресс-релизе.

Кроме этого «Роснефть» и Beijing Gas рассматривают варианты развития комплексного сотрудничества в регионе Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, предполагающего геологоразведку углеводородов, разработку месторождений, добычу и реализацию газа.