Правительственная комиссия одобрила покупку китайской Beijing Gas доли «Роснефти» в ВЧНГ

Правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила покупку китайской Beijing Gas доли «Роснефти» в «Верхнечонскнефтегазе» (ВЧНГ), сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Цыганов.

В начале ноября 2016 г. «Роснефть» подписала юридически обязывающую документацию в рамках сделки продажи 20% ВЧНГ китайской Beijing Gas. Базовая цена составит около $1,1 млрд.

«Сделка крупная. В результате нее компания "Роснефть" получает за продажу 20%-пакета акций более $1 млрд и использует их в целях развития своей основной деятельности. Сделка получила одобрение правительственной комиссии и в ближайшее время будет совершена», - сказал замглавы антимонопольного ведомства.

В феврале Beijing Gas обратилась в ФАС в связи с покупкой доли в ВЧНГ.

Совладельцами ВЧНГ являются «РН холдинг» (74%) и НК «Роснефть» (25,93%).

«Верхнечонскнефтегазу» принадлежит лицензия на разработку Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, относящегося к участкам недр федерального значения (извлекаемые запасы по категории C1+C2 - 173 млн т нефти и газового конденсата и 115 млрд куб. м газа).

По итогам 2016 г. добыча ВЧНГ составила более 8,7 млн т нефти.