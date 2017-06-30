Новые требования США к безопасности в аэропортах коснутся «Шереметьево» и «Домодедово»

Требования властей США по усилению безопасности к авиакомпаниям, выполняющим прямые рейсы в американские города, коснутся двух московских аэропортов - «Домодедово» и «Шереметьево». Об этом сообщил представитель министерства национальной безопасности США, сообщает ТАСС.

Накануне США ввели новые требования безопасности при проверке пассажиров самолетов, выполняющих прямые рейсы в эту страну. Эти меры затронут 280 аэропортов в 105 государствах. Ежедневно их будут испытывать на себе 235 000 пассажиров примерно 2000 рейсов.

Речь идет об усовершенствовании досмотра пассажиров «при помощи технических средств», а также введении более тщательного досмотра персональных электронных устройств. США также настаивают на усилении мер безопасности «вокруг воздушных судов и в зонах ожидания». Помимо этого американские власти предписывают использовать для организации безопасности «более продвинутые технологии», расширить практику использования кинологических групп и установить дополнительные зоны предварительного досмотра.

В случае отказа от выполнения этих требований прямые рейсы в США могут быть приостановлены.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» получил уведомление США о новых требованиях к безопасности.