«Мечел» договорился о реструктуризации долга перед ВЭБом

Генеральный директор «Мечела» Олег Коржов сообщил, что компании удалось договориться о реструктуризации долга по кредиту на $167 млн. «Мы с ВЭБом договорились о принципах реструктуризации задолженности, этот вопрос мы согласовали», - заявил он.

По словам финансового директора «Мечела» Сергея Резонтова, наблюдательный совет ВЭБа должен утвердить условия реструктуризации в течение III квартала.

Как писали «Ведомости», «Мечел» привлек $2,5 млрд проектного финансирования в ВЭБе на 13,5 года в сентябре 2013 г. Заем предполагал залог в 49% «Эльгаугля» и продажу золотой акции за 100 руб., рассказывал ранее источник, близкий к «Мечелу». Компания успела выбрать лишь часть средств – $170 млн на конец 2015 г., говорилось в отчете «Мечела».