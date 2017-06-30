Белоруссия рассчитывает на получение кредита от России на $700 млн в июле – августе

Минфин Белоруссии прогнозирует получение российского кредита на сумму $700 млн в июле - августе, заявил первый заместитель министра финансов республики Максим Ермолович в пятницу в Минске.

«Мы ведем обычный стандартный процесс переговоров. Ожидаем решений на той стороне. Согласовываем условия и параметры кредита. Нормальный процесс», - сказал Ермолович.

«Ожидаем окончания в июле - августе, уже фактическое получение средств. Здесь рисков больших неполучения этого кредита не просматривается», - продолжил он.

«Сумма кредита - $700 млн - не меняется. Она соответствует уровню наших обязательств по текущему году», - добавил Ермолович.

Ранее Ермолович сообщал, что стороны уже подготовили проект соглашения о выделении Минску государственного кредита.

Он уточнил, что средства кредита будут направлены на рефинансирование обязательств Белоруссии перед РФ по ранее полученному займу.

Госкредит России и кредит Евразийского фонда стабилизации и развития рассматриваются Белоруссией в качестве основных источников внешнего финансирования в 2017 г.