Силуанов: Россия может поддержать Белоруссию кредитом на $1 млрд

Россия может предоставить Белоруссии кредит для обеспечения сбалансированности бюджета.

«Встречались наши президенты [России и Белоруссии], обсуждали финансовое сотрудничество, обсуждали вопросы кредитования. Мы сейчас это прорабатываем. До $1 млрд прорабатывается межгосударственный кредит на поддержку бюджета, платежного баланса», – сказал министр финансов Антон Силуанов в Москве.

Ранее белорусский вице-премьер Владимир Семашко говорил, что российский кредит может быть предоставлен «на хороших условиях».

По итогам встречи с Владимиром Путиным 3 апреля Александр Лукашенко заявил, что Москва готова рефинансировать долг Белоруссии.

Как пояснял «Интерфаксу» вице-премьер Аркадий Дворкович, рефинансирование, о котором заявил Лукашенко, не связано с решением газового вопроса, речь идет о межгосударственных кредитах и долгах по линии фонда «Евразэс».

Антикризисный фонд «Евразэс» одобрил первый заем Белоруссии в 2011 г. – это был 10-летний стабкредит под плавающую ставку с трехлетним льготным периодом на $3 млрд для поддержки платежного баланса. В 2015 г. АКФ «Евразэс» был преобразован в Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР). В марте прошлого года ЕСФР одобрил предоставление Белоруссии бюджетозамещающего кредита на $2 млрд (10 лет, льготный период – пять лет) на поддержку мер экономической политики и структурных преобразований.

Белоруссия ожидает выделения третьего и четвертого траншей кредита ЕФСР на выгодных для республики условиях, говорил Семашко.