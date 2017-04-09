Семашко: Россия выделит Белоруссии кредит в размере $1 млрд

Заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко сообщил, что Москва выделит Минску кредит в размере $1 млрд. «Было сделано поручение еще дополнительно около $1 млрд кредита на хороших условиях выделить», — сказал Семашко в эфире Общенационального телевидения.

Кроме того, Россия, по словам замминистра, будет способствовать получению Белоруссией двух траншей от Евразийского фонда стабилизации и развития. «Третий и четвертый транш — каждый по $300 млн. Итого $600 млн поступит в Беларусь на очень выгодных условиях: низкие ставки, хорошие сроки», — сказал Семашко.