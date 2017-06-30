Миллер рассказал об объеме транзита газа через Украину к 2020 году

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о том, что к 2020 г. транзит российского газа через Украину может составить от 10 до 15 млрд кубометров в год.

«Что касается газотранспортных потоков в России — они уже изменились. Первая причина — это новый центр газодобычи на Ямале, новый газотранспортный северный коридор, новые магистральные газопроводы, изменения потоковых схем поставок газа в Россию, именно где основным становится северный коридор», — отметил он на пресс-конференции.

В 2016 г. транзит российского газа через Украину увеличился на 23% и составил 82,2 млрд кубометров. В январе - апреле 2017 г. транзит вырос на 22,5% в годовом выражении до 30,5 млрд кубометров.