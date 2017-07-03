РБК: АФК «Система» оценивает арестованные активы в 1,5 раза дороже суммы иска «Роснефти»

АФК «Система» и «Система-Инвест» опротестовали в Арбитражном суде Башкирии обеспечительные меры по иску «Роснефти», касающиеся ареста акций МТС, сети «Медси» и Башкирской электросетевой компании (БЭСК). Это произошло 30 июня, сообщает РБК со ссылкой на поданное компаниями ходатайство. Суд принял его, заседание назначено на 6 июля.

Также компании обжаловали действия судебного пристава Ольги Сталь, наложившей арест на акции и запретившей получать по ним дивиденды. Документы поданы в Восемнадцатый апелляционный суд Челябинска и в управление Федеральной службы судебных приставов по Москве. Убытки от неполученных дивидендов, которые оцениваются как минимум в 9,9 млрд руб., будут взыскиваться с управления, если ограничения не снимут до 29 июня. В АФК не уточнили, подано ли уже соответствующее заявление.

В обоих заявлениях, направленных в суды, АФК указывает на несогласие с суммой арестованных активов. «Система» оценивает их в 250 млрд руб., хотя иск «Роснефти» подан на 170,6 млрд руб., а суд арестовал имущество на 185 млрд руб. Так, балансовая стоимость 31,76% МТС составляет 197,3 млрд руб. (эта цифра указана в ежеквартальном отчете за I квартал 2017 г.),, а рыночная цена 100% «Медси» на конец 2015 г., по оценке Ernst & Young, - 47,9 млрд руб. Суд же исходил из стоимости акций МТС в 154 млрд руб., а акции «Медси» — в 17 млрд руб. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев не уточнил методику оценки арестованных активов.

Информация об аресте активов появилась лишь спустя 4 дня после подачи «Роснефтью» и «Башнефтью» ходатайства об обеспечительных мерах – 26 июня, отмечают ответчики, поэтому возможности заявить свои возражения сразу они были лишены. Основания для ареста также представляются «Системе» сомнительными. Ее активы в 6,5 раза превышает сумму иска. Продать акции тайно, как этого опасалась «Роснефть», так же не получилось бы, поскольку речь идет о публичных компаниях и решение об отчуждении должно быть опубликовано в соответствии с корпоративными процедурами.