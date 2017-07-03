Акционеры «Ютэйр» решили не выплачивать дивиденды за 2016 год

Акционеры ПАО «Авиакомпания "Ютэйр" на годовом собрании 30 июня приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2016 г., говорится в сообщении компании.

Большая часть прибыли, полученной в 2016 г. по РСБУ, будет направлена на покрытие убытков прошлых лет (545,55 млн руб.). Еще 29,49 млн руб. направлено в резервный фонд, а 14,687 млн руб. - в фонд выплат членам набсовета компании в 2017 г.

Чистая прибыль «Ютэйр» по РСБУ в 2016 г. составила 589,728 млн руб. против 18,426 млрд руб. чистого убытка в 2015 г. По МСФО «Ютэйр» в 2016 г. получила 5,45 млрд руб. чистой прибыли против 2,8 млрд руб. убытка в предыдущем году.