Росавтодор заявил о расторжении контракта по трассе «Кавказ» с компанией Зиявудина Магомедова

ФКУ Упрдор «Каспий» расторгло контракт со «Стройновацией», входящей в группу компаний «Сумма» бизнесмена Зиявудина Магомедова. Согласно контракту «Стройновация» должна была провести реконструкцию федеральной трассы Р217 «Кавказ», передает RNS со ссылкой на Росавтодор. В агентстве отметили, что договор был расторгнут заказчиком еще 26 мая 2017 г. Стоимость работ по участку в Дагестане оценивается в 4,01 млрд руб.

Руководитель Росавтодора Роман Старовойт во время рабочей поездки в Дагестан в середине марта говорил о возможном расторжении договора со «Стройновацией» в случае невыполнения компанией обязательств в течение двух месяцев.

В стадии расторжения на данный момент также находятся еще два контракта со «Стройновацией»: реконструкция трассы М8 «Холмогоры» (стоимость - 7,28 млрд руб.) и строительство путепровода через железную дорогу на 22-м км автомобильной дороги А260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной (стоимость - 1,3 млрд руб.).

«По объекту реконструкции трассы-8 «Холмогоры» в январе 2017 г. государственным заказчиком инициирована процедура расторжения контракта в судебном порядке, которая в настоящее время продолжается. По объекту на трассе «Кавказ» контракт уже расторгнут. По объекту на трассе А260 заказчик (ФКУ Упрдор «Каспий». – «Ведомости») в одностороннем порядке отказался от исполнения госконтракта. По всем объектам ведется претензионная работа в отношении компании «Стройновация» в части взыскания штрафных санкций за нарушение сроков производства работ», - отметили в Росавтодоре.

В «Стройновации» заявили RNS, что не согласны с решением заказчика в отношении проектов М8 «Холмогоры», А260 и М29 (Р217 «Кавказ») в Дагестане и планируют их обжаловать в суде.