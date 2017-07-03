Бывший топ-менеджер «Системы» Бакстер возглавил совет директоров «Детского мира»

Совет директоров ПАО «Детский мир» переизбрал председателем бывшего старшего вице-президента АФК «Система» (основной акционер ритейлера) Кристофера Алана Бакстера.

Заместителем председателя совета директоров избран Александр Горбунов, говорится в сообщении компании.

Управляющий телекоммуникационными активами «Системы» Горбунов - один из двух новых участников совета директоров. По результатам голосования на годовом собрании акционеров в совет также вошел Виталий Вавилов (человек с таким именем и фамилией руководит практикой «потребительский сектор» в Strategy Partners Group).

В остальном совет директоров остался неизменным: в него были переизбраны Бакстер, гендиректор «Детского мира» Владимир Чирахов, топ-менеджер «Системы» Артем Засурский, гендиректор компании «Иннова» Геворк Саркисян, бывший вице-президент Gucci Group Джеймс Макартур, старший вице-президент ООО «РКИФ Управление инвестициями» Ольга Рыжкова, бывший CFO «М.Видео» Кристофер Паркс, выходец из АФК Андрей Каменский.