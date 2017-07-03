Total заключила контракт с Ираном почти на $5 млрд

Total подписала в Тегеране контракт на разработку газового месторождения, сообщают иранские СМИ. Французская компания возглавит консорциум по разработке 11-го офшорного участка месторождения Южный Парс. В консорциуме группе Total принадлежит 50,1% акций, китайской корпорации CNPC - 30%, а иранской Pertopars - 19,9%. Гендиректор Total Патрик Пуйянне и министр нефти Ирана Бижан Зангане подписали контракт на общую сумму $4,8 млрд, передает иранский телеканал «Пресс-ТВ». Иностранные инвесторы устремились в Иран Total займется добычей газа в Иране «Когда рухнула цена на нефть, это было возвращение к основам»