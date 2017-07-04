«Почта России» планирует создать собственную платежную систему к 2018 году

«Почта России» планирует создать собственную платежную систему, следует из материалов предприятия, размещенных на сайте госзакупок.

Кроме того, ФГУП планирует усовершенствовать программное обеспечение для ГИС ЖКХ. Всего на эти цели «Почта» направит 1,418 млрд руб., из которых около 400 млн руб. будет направлено на развитие платежной системы и около 1 млрд руб. – на развитие системы ГИС ЖКХ.

Платежная система разрабатывается «Почтой России» для создания новых каналов по предоставлению платежных услуг (банки, розничные сети, терминалы самообслуживания, мобильные каналы и т. п.), сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия.

Сервис позволит оплачивать штрафы и налоги, товары на «Почта маркете», доставку посылок и мелких пакетов (в том числе из интернет-магазинов), а также коммунальные и другие услуги. Основные мероприятия по созданию платежной функциональности «Почты России» планируется завершить к середине 2018 г., уточнили в пресс-службе.