ФАС оштрафовала Metro Cash & Carry на 500 000 рублей

Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу оштрафовало сеть гипермаркетов Metro Cash & Carry на 500 000 руб. из-за непредоставления договоров возмездного оказания услуг с поставщиками и производителями продукции, передает ТАСС.

«Организация отказалась представить данную информацию, управление не смогло установить факт соответствия либо несоответствия действий торговой сети закона о торговле», - отметили в пресс-службе ведомства.

Запрашиваемые документы были необходимы ведомству для оценки максимально допустимого размера вознаграждения, выплачиваемого поставщиками продовольственных товаров в торговую сеть, отмечают в пресс-службе.