На строящейся плавучей АЭС «Академик Ломоносов» произошло задымление без горения

МЧС сообщило, что потушило пожар без горения на строящейся плавучей АЭС «Академик Ломоносов» на территории Балтийского завода. В пресс-службе предприятия ТАСС сказали, что на станции пожара не было, было задымление и его потушили собственными силами, а на производстве инцидент никак не сказался.

На станции в 14.15 мск 4 июля в помещении размерами 4 на 4 м произошло короткое замыкание аккумуляторных батарей без последующего горения, сообщает петербургское управление МЧС. В 15.25 пожар был ликвидирован, никто не пострадал и не погиб. «К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 14 единиц техники и 70 человек личного состава», - говорится в сообщении.

Пожарная бригада Балтийского завода самостоятельно остановила распространение огня, сказал источник «Интерфакса» в экстренных службах города. Он подтвердил, что возгорание не вышло за пределы небольшого участка в 16 кв. м. Также он отметил, что реакторы на плавучей АЭС установлены не были. «Изначально объявленный повышенный ранг сложности пожара был признан несостоятельным и был понижен», - сказал источник агентства.

В пресс-службе Балтийского завода уточнили, что задымление возникло около строящегося плавучего энергоблока, однако оно не имеет к нему никакого отношения. Там сгорел генератор, передает ТАСС. В региональном управлении МЧС ТАСС сказали, что на заводе оплавились восемь аккумуляторов без горения.

Балтийский завод специализируется на строительстве надводных кораблей первого ранга, судов ледового класса (ледоколов, многофункциональных судов-снабженцев, судов технического обеспечения работ на шельфе) с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков, плавучих опреснительных комплексов.

Головной плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» проекта 20870 строится для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции в Певеке Чукотского автономного округа, напоминает ТАСС. Он сможет обеспечить энергией крупные промпредприятия, портовые города и газовые и нефтяные платформы в открытом море. Также он может использоваться в качестве опреснителя, вырабатывая до 240 000 кубометров воды ежедневно. Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» (ПАТЭС) станет первой в мире.