«Газпром» газифицировал на начало 2017 года почти две трети территории России

Уровень газификации российской территории на начало 2017 г. достиг 67,2%. Об этом доложено президенту России Владимиру Путину.

«В среднем уровень газификации на начало 2017 г. по стране составил 67,2%, в городах и поселках городского типа - 70,9% и на селе - 57,1%», - рассказал главе государства предправления «Газпрома» Алексей Миллер.

По словам Миллера, в этом году компания больше всего выделила средств на газификацию Приморскому краю «с учетом той политики, которая проводится российским руководством по ускоренному развитию Дальнего Востока».

«По первому полугодию выделено ровно 50% тех средств, которые предусмотрены программой. Ввод всех объектов предусмотрен к началу осенне-зимнего сезона 2017-2018 г.», - сказал Миллер.