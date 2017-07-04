Магазины duty free могут появиться в российских аэропортах с 2018 года

Магазины беспошлинной торговли (duty free) могут появиться в зоне прилета российских аэропортов с 2018 г. Такую возможность для стран Евразийского экономического союза («Евразэс») создаст новый Таможенный кодекс, который вступит в силу с 1 января 2018 г., заявил директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии Дмитрий Некрасов.

Помимо этого согласно положению Таможенного кодекса открытие таких магазинов предполагается в авиационных, морских, железнодорожных и автомобильных пунктах пропуска.

Некрасов также заявил, что для реализации подобной возможности в России необходим закон, который уполномочит правительство издать перечень пунктов пропуска, где допускается создание магазинов duty free. На данный момент такой законопроект находится в разработке Минфина, добавил он.