ФАС разрешила «ВЭБ капиталу» приобрести еще 45% «Евродона»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство «ВЭБ капитала» (структура Внешэкономбанка) о приобретении еще 45% в одном из крупнейших российских производителей индейки - ГК «Евродон», следует из материалов ведомства. В результате сделки «ВЭБ капитал» увеличил долю в агрохолдинге до 85%.

Кроме того, ФАС разрешила «ВЭБ капиталу» приобрести доли структур «Евродона»: 51% в ООО «Урсдон», а также 100% в ТД «Индолина» и ООО «Евродон-Юг». При этом с учетом доли, которой «ВЭБ капитал» уже владеет в «Урсдоне», его доля достигнет 100%.

Ранее ФАС также разрешила «ВЭБ капиталу» приобрести 51% ООО «Металл-Дон», еще одной структуры «Евродона». В результате «ВЭБ капитал» консолидирует 100% компании.

Как заявляла пресс-секретарь «Евродона» Ольга Грекова, «Евродон» находится в сложной ситуации из-за проблем с гриппом птиц и ведет переговоры с Внешэкономбанком (крупнейший кредитор компании) о реструктуризации долгов.