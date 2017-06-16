ВЭБ хочет получить контроль в компании «Евродон»

Первоочередная задача «Евродона» – перезапустить производство птицы Денис Гришкин / Ведомости

ВЭБ намерен получить контроль в одном из крупнейших производителей индейки – ГК «Евродон», следует из сообщений Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Структура банка – «ВЭБ капитал» просит разрешить ему купить доли в ключевых активах группы: 45% «Евродона», 100% «Евродон-юг» и 51% «Урсдона». Первые две компании занимаются выращиванием индейки, третья – производством инкубационного яйца. Сейчас эти доли принадлежат основателю и основному владельцу группы Вадиму Ванееву и находятся в залоге у ВЭБа, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Кроме того, банк уже владеет 49% в «Урсдоне» и 40% в «Евродоне». Еще 15% в последней компании у дирижера Валерия Гергиева.