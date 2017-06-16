Агропром
Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: ВЭБ берет индейку под крыло

ВЭБ хочет получить контроль в компании «Евродон»

У компании большие долги и от птичьего гриппа погибла четверть поголовья птицы

ВЭБ намерен получить контроль в одном из крупнейших производителей индейки – ГК «Евродон», следует из сообщений Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Структура банка – «ВЭБ капитал» просит разрешить ему купить доли в ключевых активах группы: 45% «Евродона», 100% «Евродон-юг» и 51% «Урсдона». Первые две компании занимаются выращиванием индейки, третья – производством инкубационного яйца. Сейчас эти доли принадлежат основателю и основному владельцу группы Вадиму Ванееву и находятся в залоге у ВЭБа, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Кроме того, банк уже владеет 49% в «Урсдоне» и 40% в «Евродоне». Еще 15% в последней компании у дирижера Валерия Гергиева.

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