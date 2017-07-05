Экс-руководитель НПО «Космос» признан банкротом

Суд по делам о банкротствах Англии и Уэльса признал бывшего руководителя Банка Москвы Андрея Чернякова банкротом, пишет «Коммерсантъ». Это произошло 3 июля. Ранее с заявлением в суд обратился Банк Москвы,

В 2011 г. НПО «Космос» строило Алабяно-Балтийский тоннель в Москве. На пополнение оборотных счетов оно получило от банка более 11 млрд руб. Поручителем по кредиту выступил лично Черняков, являвшийся главой компании. Вскоре «Космос» перестал обслуживать кредит. Черняков уехал сначала в Германию, а затем в Лондон. Издание объясняет выбор страны тем, что Великобритания, в отличие от Германии, обвиняемых России не выдает.

В Мещанском райсуде Москвы представители Чернякова оспаривают законность договора поручительства, из-за которого он оказался должен Банку Москвы около 30 млрд руб. В связи с этим Черняков попросил британский суд отклонить заявление представителей Банка Москвы, тем не менее, он был признан банкротом.

В ближайшее время будет назначен управляющий, который проведет оценку и организует распродажу имущества Чернякова. Все его британское имущество уже было реализовано судебными приставами. Выручка составила 300 000 фунтов стерлингов. Теперь на торги, в частности, будут выставлены жилой комплекс в стиле римского палаццо во Флоренции. Объект, оценивающийся в $47 млн, расположен на 4 га земли, имеет 11 жилых строений с 60 комнатами и многочисленные нежилыми постройки. За его трехкомнатные апартаменты в комплексе Fairooz Tower, арестованные судом Дубая, власти могут выручить еще около $3 млн.