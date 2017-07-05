Reuters сообщил о поставке в Крым газовых турбин Siemens

Как сообщает Reuters, в Крым были поставлены газовые турбины Siemens. Об этом изданию сообщили три источника, знакомых с проектом. Как отмечает агентство, это произошло, несмотря на санкции Евросоюза, которые запрещает европейским компаниям поставлять в Крым энергетические технологии.

Представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост в разговоре с агентством заявил, что компания не поставляла никаких турбин на полуостров, и подчеркнул, что Siemens «соблюдает все ограничения экспортного контроля». Сославшись на конфиденциальность, он не ответил на вопрос о том, знает ли компания о том, что турбины были доставлены в Крым. Российское подразделение Siemens не стало комментировать эту информацию. От комментариев отказалось и Министерство энергетики России, перенаправив вопросы исполнителю проекта – «Технопромэкспорту», где поступили так же.

По словам одного из источников агентства, близкого к проекту, две из четырех турбин модели SGT5-2000E были доставлены морем в порт Севастополя, где на площадке станции проведена работа для их установки и запуска. Информацию о доставке турбин в Крым подтвердили чиновник, работающий в крымской энергетической отрасли, и сотрудник участвующей в строительстве компании.

По словам двух источников – близкого к проекту собеседника и чиновника в энергетической сфере Крыма, турбины Siemens были доставлены в Севастополь с Таманского полуострова, где планировалось строительство электростанции. Для нее было сделано четыре турбины – их произвели на заводе «Сименс Технологии газовых турбин» в Санкт-Петербурге и доставили в Тамань по контракту с «Технопромэкспортом».

Представитель Еврокомиссии и представитель министерства экономики Германии не смогли предоставить оперативный комментарий на запрос Reuters.

Ранее источники, близкие к крымским проектам, сообщали агентству, что турбины из Тамани могут быть перенаправлены в Крым. Россия строит в Крыму две электростанции общей мощностью 940 мегаватт за $1,3 млрд.