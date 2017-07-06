Новак: обводненные месторождения нефти могут получить льготу уже в 2018 году

Министерство энергетики России рассчитывает, что правительство скоро примет окончательное решение по законопроекту о льготах для обводненных месторождений, он вступит в силу с 1 января 2018 г., заявил в интервью Reuters министр энергетики Александр Новак.

«В ближайшее время должно быть принято решение, чтобы изменения вступили в силу с 1 января 2018 г.», - сказал он.

Новак заметил, что законопроект подразумевает выдачу льготы обводненным месторождениям в размере 50% от ставки НДПИ.

По его словам, льготы за счет роста добычи на этих месторождениях начнут приносить позитивный эффект для бюджета России уже со второго-третьего года их применения. «Но есть предложения и инструменты, как нивелировать выпадающие доходы в первый год», - добавил министр.

Внесенный в правительство законопроект, регламентирующий вопросы стимулирования разработки обводненных нефтяных месторождений, предусматривает выдачу льгот четырем крупнейшим в России компаниям по добыче нефти - «Роснефти», «Лукойлу», «Газпром нефти» и «Сургутнефтегазу».