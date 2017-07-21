«Магнит» понизил прогноз роста продаж в 2017 году

Ритейлер активно избавлялся от убыточных магазинов с начала года

«Магнит» активно избавлялся от убыточных магазинов с начала года Е. Разумный / Ведомости

«Магнит» снизил ожидания роста продаж за 2017 г., сообщил аналитикам и инвесторам финансовый директор одного из крупнейших продавцов продуктов в России Хачатур Помбухчан.

Новый прогноз - рост выручки на 9-11% за год, ранее сеть ждала роста на 9-13%.

Также компания решила открыть больше магазинов у дома «Магнит» в этом году - всего более 2000 точек (как минимум на 300 больше, чем объявлялось в январе), добавил он. Скорректировались планы по магазинам более крупного формата - гипермаркетам и компактным гипермаркетам «Магнит семейный». Всего сеть компании вырастет на 13 гипермаркетов и 15 «Магнитов семейных» с учетом закрытий, или суммарно более 43 таких магазинов без учета оптимизации сети.

«В первом полугодии мы решили провести закрытие неэффективных магазинов, по которым мы не видим улучшений», - пояснил Помбухчан. Так, были закрыты два арендованных гипермаркета и 13 магазинов «Магнит семейный», 62 магазина у дома и 82 магазина «Магнит косметик». Основная программа закрытий выполнена по всем форматам, заверил финдиректор ритейлера: поэтому если во втором полугодии что-то будет закрываться, то несопоставимо с началом года, добавил он.

На конец первого полугодия у «Магнита» 14 844 магазина: 11 114 магазинов у дома, 240 гипермаркетов, 190 магазинов «Магнит семейный» и 3300 магазинов дрогери.

Ранее 21 июля ритейлер отчитался о результатах полугодия и II квартала. Его чистая прибыль за квартал упала на 25,8% до 13,25 млрд руб., это ниже консенсус-прогноза «Интерфакса» (14,25 млрд руб.). Чистая выручка в апреле - июне выросла на 8,2% до 288,04 млрд руб., EBITDA - на 12,7% до 27,77 млрд руб., ее рентабельность - 9,64% по сравнению с 11,95% во II квартале 2016 г. За полгода чистая выручка «Магнита» выросла на 6,4% до 555,02 млрд руб.