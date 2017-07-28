Аксенов: сбой в энергосистеме не повредил экономике Крыма

Сегодняшнее отключение энергомоста с «материка» в Крым не повредило экономике полуострова, заявил глава республики Сергей Аксенов. «Ущерба экономике и социальной сфере нет», - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его данным, на время отключения все социально значимые объекты региона перешли на резервное питание. По состоянию на 16.15 мск энергоснабжение возобновлено по трем из четырех линий энергомоста. «На данный момент нагрузка 843 МВт», - отметил Аксенов.

Крым был обесточен в пятницу в 13.55 мск. Дефицит мощности в энергосистеме полуострова составил 1000 МВт. Основные транспортные артерии региона - аэропорт «Симферополь» и Керченская паромная переправа - работали в штатном режиме.

Причиной аварийного отключения линий электропередачи 500 кВ стали аномально высокие температуры воздуха в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края, это привело к отключению линий, по которым осуществляется энергоснабжение Крыма, сообщило Минэнерго. В Федеральной сетевой компании (ФСК) сообщили, что отключение произошло из-за срабатывания противоаварийной автоматики. К 15.35 все линии электропередачи ФСК были включены, шел набор мощности.