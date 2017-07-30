Путин подписал закон о курортном сборе

Президент России Владимир Путин подписал закон, который в качестве эксперимента вводит плату за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Курортный сбор вводится в экспериментальном режиме на четыре с половиной года.

«Размер курортного сбора устанавливается субъектами Российской Федерации, принимающими участие в эксперименте, но не должен превышать 100 руб. за сутки проживания в объекте размещения (в 2018 г. не может превышать 50 руб.)», — говорится в сообщении Кремля.

Курортный сбор подлежит зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, на территории которого он был уплачен.