Путин подписал закон о курортном сборе
Президент России Владимир Путин подписал закон, который в качестве эксперимента вводит плату за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
Курортный сбор вводится в экспериментальном режиме на четыре с половиной года.
«Размер курортного сбора устанавливается субъектами Российской Федерации, принимающими участие в эксперименте, но не должен превышать 100 руб. за сутки проживания в объекте размещения (в 2018 г. не может превышать 50 руб.)», — говорится в сообщении Кремля.
Курортный сбор подлежит зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, на территории которого он был уплачен.