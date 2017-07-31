РБК: Siemens запретил Ирану поставлять турбины в Крым

Siemens запретил иранской компании Mapna поставлять газовые турбины в Россию, сообщает РБК со ссылкой на источники. Mapna производит турбины V94.2 мощностью 162 МВт, подходящие для строительства электростанций в Крыму, по лицензии Siemens.

Осенью 2016 г. переговоры «Ростеха» с Ираном о поставках турбин в Крым шли успешно, вспоминают три собеседника. По данным РБК, юристы Siemens не нашли никаких нарушений в случае поставок турбин Mapna в Крым, говорит человек, близкий к Siemens. Проблемы с санкциями не должны были возникнуть, подтверждает человек, близкий к правительству.

В феврале 2017 г. гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что корпорация находится в завершающей стадии переговоров о покупке иранских турбин. Однако контракт так и не был подписан.

Собеседник издания объяснил, что Siemens предупредил Иран: поставки в Крым могут негативно сказаться на отношениях. В «Ростехе» провал сделки объяснили отсутствием «взаимопонимания по ряду технических и коммерческих вопросов».