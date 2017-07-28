Турбины Siemens модернизировали с помощью отечественного ноу-хау

Немецкая компания объявила, что приостанавливает поставки энергооборудования для российских компаний, контролируемых государством Jens Meyer / AP

Поставленные в Крым турбины, которые «Технопромэкспорт» купил у Siemens, прошли модернизацию и специфицированы по характеристикам под проект, сообщил в пятницу представитель «Технопромэкспорта». При этом было использовано российское ноу-хау, закуплено дополнительное оборудование, отметил он. По его словам, компания понесла затраты на транспортировку, установку оборудования и сертификацию.

На прошлой неделе Siemens признал, что произведенные компанией турбины были в обход санкций поставлены в Крым. Немецкая компания объявила, что приостанавливает поставки энергооборудования для российских компаний, контролируемых государством, а также намерена выйти из капитала совместного предприятия с «Технопромэкспортом» – «Интеравтоматики» (немецкой компании принадлежит 46%).

Представитель МИД Германии говорил «Ведомостям», что ЕС может расширить санкционный список из-за поставок турбин Siemens в Крым. Siemens также объявил, что готов выкупить турбины у «Технопромэкспорта» обратно.

«Технопромэкспорт» не получал от Siemens никаких официальных предложений по обратному выкупу турбин, сказал представитель «Технопромэкспорта». Более того, в связи с банкротством «Технопромэкспорта» судом было принято решение о продаже оборудования, отметил он: Siemens официально было предложено выкупить турбинные установки, был размещен открытый конкурс, но компания отказалась от этого предложения. Турбины были проданы другой компании, сказал представитель российской компании.

«Технопромэкспорт» купил в 2015 г. у Siemens четыре газотурбинные установки для строительства электростанции в Тамани. Конкурс на ее строительство был объявлен в 2016 г., но на него никто не пришел. «Технопромэкспорт» объяснял свое неучастие невыгодными условиями. Минэнерго намерено провести повторный конкурс, но о его сроках и условиях пока ничего не известно.

Параллельно «Технопромэкспорт» ведет строительство двух электростанций в Симферополе и Севастополе. Они нужны для обеспечения энергобезопасности Крыма. Полуостров потребляет около 1000 МВт мощности, в пиковые нагрузки — до 1300 МВт. Собственная генерация обеспечивает Крыму только около 200 МВт, еще 800 МВт поступает по энергомосту из Краснодарского края, около 300 МВт дают мобильные газотурбинные установки.