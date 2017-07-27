Кремль не комментирует подготовку новых санкций ЕС из-за турбин Siemens

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать новые санкции Евросоюза в отношении России, которые могут быть введены из-за незаконной поставки турбин немецкого концерна Siemens в Крым. «Никаких решений пока не принималось, поэтому пока трудно говорить о каком-то отношении к этому», — сказал Песков.

Накануне послы всех 28 стран Евросоюза согласовали введение ограничительных мер в отношении четырех физических и трех юридических лиц из России в связи с поставкой турбин Siemens в Крым в обход санкций.

Для юридических лиц попадание под санкции будет означать, что с ними не могут поддерживать деловые отношения компании из стран, поддерживающих санкции. Попавшим в санкционный список российским гражданам будет отказано в выдаче виз в страны ЕС, США и другие страны, которые поддерживают этот режим (Канада, Австралия и др.). Если на территории этих стран у них имеются банковские счета или недвижимость, они могут быть заморожены.