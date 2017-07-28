Siemens в 2016 году получил 1,6 млрд рублей от производителя «крымских турбин»

ООО «Сименс технологии газовых турбин», совместное предприятие Siemens (65%) и АО «Силовые машины» (35%), в 2016 г. выплатило своим участникам дивиденды на 2,45 млрд руб., следует из материалов базы «СПАРК-Интерфакс». Siemens получил от предприятия 1,6 млрд руб., дивиденды распределялись впервые.

СП занимается производством газовых турбин - в частности, изготовило четыре турбины SGT5-2000E для проекта строительства ТЭС в Тамани. Эти турбины, как утверждает Siemens, впоследствии были перевезены в Крым в обход санкций EC и условий контракта. Турбины для Таманского проекта были произведены в 2016 г., следует из материалов «Технопромэкспорта».

Производитель турбин в 2016 г. нарастил чистую прибыль на 22% до 1,94 млрд руб., выручка компании стала больше в 1,4 раза — 14 млрд руб., прибыль от продаж увеличилась в 1,6 раза до 3,44 млрд руб. Компания заключила госконтракты на 2,8 млрд руб. Контракта на поставку турбин для «Технопромэкспорта» среди этих данных нет.

Хорошие результаты по итогам года показало и ЗАО «Интеравтоматика», где у Siemens 42,75%. Немецкая компания обвиняет это предприятие в выполнении работ по модернизации турбин для Крыма и собирается выйти из состава участников ЗАО. Инжиниринговая компания отчиталась о росте выручки в 1,6 раза до 1,177 млрд руб., чистой прибыли — на 11% до 142 млн руб.

Работающая в России 100%-ная «дочка» Siemens — ООО «Сименс» — также показала рост показателей. Компания нарастила выручку на 9,7% до 40,6 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в 5,2 раза до 3,4 млрд руб.