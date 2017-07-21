Siemens прекратит поставлять в Россию оборудование для госзаказов

Концерн установил, что все четыре турбины попали в Крым незаконно

Ранее Siemens заявлял, что две из четырех турбин доставлены в Крым в обход санкций М. Стулов / Ведомости

Siemens прекратит поставлять в Россию оборудование для производства электроэнергии по госзаказам. Он также намерен выйти из компании «Интеравтоматика», в которой владеет 46% акций. «Siemens пока что останавливает имеющиеся контракты с подконтрольными государству клиентами в России на поставки компонентов для электростанций», — говорится в сообщении концерна.

В заявлении утверждается, что все четыре турбины производства Siemens были доставлены в Крым незаконно. «Siemens получил надежную информацию о том, что все четыре газовые турбины, которые предназначались для проекта в Тамани, летом 2016 г. были модифицированы и вопреки четким контрактным договоренностям доставлены в Крым», — заявили в концерне.

Как отмечается в сообщении, Siemens продолжит уголовное преследование должностных лиц компании-клиента («Технопромэкспорт»), ответственных за перемещение турбин, а также судебный процесс, призванный предотвратить поставки нового оборудования в Крым и обеспечить возврат уже поставленного.

Ранее Siemens заявлял, что две из четырех турбин доставлены в Крым в обход санкций. «Технопромэкспорт», который строит станции Крыму, утверждает, что приобрел все четыре комплекта газотурбинных установок для крымских электростанций на вторичном рынке.

В связи с поставкой своих газовых турбин в Крым Siemens подал иск в арбитраж Москвы к компании «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех») и к СП с «Силовыми машинами», суд оставил иск без движения до 21 августа.

Как турбины Siemens оказались в Крыму