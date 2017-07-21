Siemens прекратит поставлять в Россию оборудование для госзаказов

Ранее Siemens заявлял, что две из четырех турбин доставлены в Крым в обход санкций
М. Стулов / Ведомости
Siemens прекратит поставлять в Россию оборудование для производства электроэнергии по госзаказам. Он также намерен выйти из компании «Интеравтоматика», в которой владеет 46% акций. «Siemens пока что останавливает имеющиеся контракты с подконтрольными государству клиентами в России на поставки компонентов для электростанций», — говорится в сообщении концерна.
В заявлении утверждается, что все четыре турбины производства Siemens были доставлены в Крым незаконно. «Siemens получил надежную информацию о том, что все четыре газовые турбины, которые предназначались для проекта в Тамани, летом 2016 г. были модифицированы и вопреки четким контрактным договоренностям доставлены в Крым», — заявили в концерне.
Как отмечается в сообщении, Siemens продолжит уголовное преследование должностных лиц компании-клиента («Технопромэкспорт»), ответственных за перемещение турбин, а также судебный процесс, призванный предотвратить поставки нового оборудования в Крым и обеспечить возврат уже поставленного.
Ранее Siemens заявлял, что две из четырех турбин доставлены в Крым в обход санкций. «Технопромэкспорт», который строит станции Крыму, утверждает, что приобрел все четыре комплекта газотурбинных установок для крымских электростанций на вторичном рынке.
В связи с поставкой своих газовых турбин в Крым Siemens подал иск в арбитраж Москвы к компании «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех») и к СП с «Силовыми машинами», суд оставил иск без движения до 21 августа.
Как турбины Siemens оказались в Крыму
Reuters
16 марта 2014 г. состоялся референдум о статусе Крыма
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Денис Абрамов / Ведомости
Для стабильного энергоснабжения Крыма на полуострове необходимо построить станции примерно на 1320МВт, заявил министр энергетики Александр Новак в интервью «Коммерсанту» 1 апреля 2014 г. Речь идет о трех станциях — каждая по 220 МВт. Еще один вариант, о котором рассказал Новак, — строительство станций на 500-600 МВт в Краснодарском крае
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Денис Абрамов / Ведомости
24 августа 2015 г. АО ВО «Технопромэкспорт» объявило запрос предложений на поставку четырех паротурбинных установок на 235 МВт для строительства электростанций в Тамани
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Pavel Rebrov / Reuters
22 ноября 2015 г. в Крыму введен режим ЧС из-за падения мощность энергосистемы
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Георгий Зимарев / Ведомости
2 декабря 2015 г. запущена первая нитка энергомоста на полуостров, по которому поставляется около 400 МВт. Четвертую нитку запустили 11 мая 2016 г., тогда Крым начал получать с территории Краснодарского края 800 МВт
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Max Vetrov / AP
25 мая 2016 г. в Крыму отменен режим ЧС
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Андрей Гордеев / Ведомости
24 июня 2016 г. конкурентный отбор мощности для новой генерации в Краснодарском крае не состоялся из-за отсутствия заявок
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Максим Стулов / Ведомости
19 сентября 2016 г. АО ВО «Технопромэкспорт» продает четыре газотурбинные установки, стартовая цена – 166,7 млн евро. 25 мая 2017 г. начата процедура ликвидации АО ВО «Технопромэкспорт»
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Денис Абрамов / Ведомости
5 июля 2017 г. Reuters сообщил о выгрузке турбин Siemens в порту Севастополя